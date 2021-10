Giochi live su smartphone: ecco quelli da non perdere

L’uso dei dispositivi mobili per l’intrattenimento e il tempo libero è ormai una costante nelle nostre vite quotidiane, grazie non soltanto alla praticità di questi apparecchi, che possono essere utilizzati praticamente ovunque, ma anche alla disponibilità di strumenti sempre più avanzati per godere dei propri passatempi preferiti. Dalla visione dei film ai giochi online, sono tante le opportunità a nostra disposizione: vediamo le più interessanti proprio nel campo del gaming.

Come si gioca su smartphone e tablet

Smartphone e tablet sono ormai a tutti gli effetti dei dispositivi utili anche per giocare online, al pari di PC e console per gaming. Il fatto di poter essere comodamente portati con sé e utilizzati anche nelle brevi pause che ci si concede durante la giornata ha reso questi apparecchi particolarmente apprezzati da utenti di ogni età ed estrazione sociale. Ma come è possibile giocare live sui dispositivi mobili?

La risposta è semplice: basta avere a disposizione uno smartphone o un tablet connessi a internet e sarà possibile accedere ad app e portali progettati proprio per lo scopo ludico. Al pari di ciò che accade coi normali videogame offline, l’utente può scegliere il suo titolo preferito e avviare il gioco, con la particolarità però di poterlo fare online e sfidando altri appassionati in tempo reale. Il gioco così praticato si rivela ancora più divertente e coinvolgente, proprio perché esce fuori dalla tradizionale competizione contro un “computer” per dare vita a sfide più realistiche con altri utenti “umani”.

Quali sono i giochi live del momento?

La scelta di giochi da fare online in tempo reale è ormai davvero ampia e variegata, tanto da soddisfare ogni tipo di gusto ed esigenza dei gamer. Se guardiamo alle classifiche di apprezzamento (e di download) più recenti, notiamo come uno dei generi più apprezzati in assoluto sia quello dei MOBA, ossia i Multiplayer Online Battle Arena, il cui successo è legato proprio alla possibilità di giocare contro tutti gli altri utenti connessi in contemporanea. Titoli come Fortnite o World of Warcraft hanno già fatto storia in questi anni, ma tante altre sono le iniziative simili basate su scenari sempre più accurati e accattivanti.

Non meno amati sono i giochi di sport, che grazie alle modalità live multiplayer hanno alzato il livello delle competizione favorendo il divertimento e il coinvolgimento. Tanto per fare un esempio di particolare rilevanza, due titoli calcistici storici come FIFA e PES presentano ormai una versione mobile che non ha nulla a che invidiare a quella solitamente usata su PC e console: provare per credere!

Un’altra categoria che online ha trovato la propria dimensione ideale è quella dei giochi da casino: slot machine, roulette e giochi di carte vengono quotidianamente praticati sul web da migliaia di appassionati, che non perdono occasione di partecipare a veri e propri tornei in multiplayer.

A favorire il successo di questo genere videoludico è stata non solo la diffusione di piattaforme web particolarmente valide, ma anche quella delle app per dispositivi mobili, che oggi permettono di portare il gioco sempre in tasca. Non solo, gli operatori del settore sono stati bravi anche a investire sulla sicurezza e sul marketing: per quanto riguarda il primo punto, sono infatti stati approntati sistemi in grado di proteggere pienamente i dati personali e di pagamento dell’utente, mentre sull’altro fronte un peso importante hanno avuto nel tempo promozioni e bonus.

I bonus offerti dai casino digitali, come quelli raccolti dal portale VegasSlotsOnline, permettono infatti di effettuare le prime partite senza effettuare depositi in denaro, oppure ottenendo un cashback sul primo deposito, così da favorire un periodo “di prova” senza particolari oneri.

A dimostrazione del successo dei giochi online, è impossibile non citare Twitch come una delle piattaforme più amate del momento. In questo caso parliamo di un portale di live streaming sul quale è possibile non soltanto trovare un’ampia varietà di giochi, ma anche condividere con altri utenti dirette e video, assistere a trasmissioni live di altre persone e creare un proprio canale video, proprio come accade su YouTube. Oggi disponibile anche in versione app mobile, Twitch è senza dubbio la piazza virtuale più amata dai videogiocatori di tutto il mondo, a prescindere dal genere praticato e dall’esperienza maturata.

Salva