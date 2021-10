Il difensore Miano torna a vestire la maglia del Ragusa calcio

A volte ritornano. Perché la passione per i colori azzurri si può affievolire ma non cessa mai del tutto, sino a diventare di nuovo impetuosa. E’ il caso del difensore centrale Roberto Miano, classe 1996, alto 186 cm, peso 75 chilogrammi, uno dei punti di riferimento più importanti del gruppo della scorsa stagione, che, dopo avere iniziato questo campionato in un’altra realtà al di fuori dalla Sicilia, ha deciso di fare ritorno a casa, come spiega lui stesso, vestendo ancora una volta la maglia del Ragusa calcio.

“Felice di essere di nuovo qui – afferma Miano – di avere ritrovato i miei compagni di squadra, mister Raciti oltre al direttore Strano con cui sto lavorando per la prima volta e con cui mi sto già trovando benissimo. Ringrazio la società azzurra che mi ha accolto a braccia aperte, l’allenatore con cui non abbiamo mai smesso di confrontarci, anche quando eravamo a distanza, e i nostri tifosi che, appena ho messo piede allo stadio, hanno avuto parole di apprezzamento nei miei confronti, riservandomi il bentornato. Ho notato che nel gruppo c’è grande coesione. Ritengo che non avrò problemi a inserirmici al meglio. Ci sono le prospettive per dare vita a un ottimo campionato e cercherò di dare il mio contributo con il lavoro e con la professionalità. Rivedere la gente allo stadio, domenica scorsa, è stato bellissimo. Una straordinaria sensazione che spero di tornare a vivere al più presto possibile”.

Il responsabile dell’area tecnica, Graziano Strano, precisa: “E’ stata una intensa trattativa ma solo perché Roberto era già impegnato con un’altra squadra. Appianate le formalità burocratiche, è stato naturale per lui come per noi portare avanti questo rapporto che molte soddisfazioni ha regalato in passato”. Il Ragusa, intanto, prepara la sfida con il Città di Siracusa. Si gioca domenica di nuovo in casa, a partire dalle 15,30, contro un avversario che non lascerà alcunché di intentato per portare a casa dei punti. Le prevendite dei biglietti sono già disponibili. Per relative info è possibile consultare la pagina Facebook del Ragusa calcio.

Salva