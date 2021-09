Ragazzini in monopattino investiti a Vittoria

La fortuna ha assistito due minorenni in monopattino investiti lo scorso pomeriggio davanti all’ingresso del McDonald’s di Vittoria, poco prima delle 19, Un automobilista che fortunatamente viaggiava a velocità ridottissima, li ha investiti. I due ragazzini di 11 e 12 anni sono stati prontamente soccorsi, prima dalle persone che si trovavano sul posto e dopo dal personale di una ambulanza del 118.

Come già anticipato, per fortuna, non è successo nulla di grave, mi rifiuto di pensare cosa sarebbe accaduto, se al posto dell’auto, i due ragazzini fossero stati investiti da uno degli oltre 100 tir che giornalmente transitano da quella strada.

È urgente, necessario e obbligatorio, trovare una soluzione adeguata alle esigenze del McDonald’s e degli utenti, per evitare che possa verificarsi una tragedia.

fonte Gianni Di Gennaro

