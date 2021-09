Ragusa. Sono 600 i posti attualmente occupabili al Palaminardi

Come da disposizioni del Comune di Ragusa e della Questura, su nostra sollecitazione, comunichiamo che, ad oggi, sono 600 i posti occupabili al Palaminardi di Ragusa. Questo per fare chiarezza in merito a notizie che vorrebbero una quota più alta degli stessi. A partire da mercoledì prossimo, 29 settembre, prenderà il via la nostra campagna abbonamenti, con le modalità precedentemente comunicate, che vedrà per la prima settimana il diritto di prelazione per gli abbonati della stagione 2019-2020. Lo stato delle cose, ovviamente, è in continua evoluzione ed i posti a sedere all’interno del nostro campo da gioco potrebbero variare, in più o in meno, a seconda dell’andamento della curva epidemiologica.

