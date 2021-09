Parisi rimpolpa la batteria degli under del Ragusa calcio

Il Ragusa Calcio rimpolpa la batteria degli under con l’arrivo di Salvatore Parisi. Classe 2002, trequartista dai piedi buoni, è cresciuto calcisticamente nella Game Sport di Ragusa. Originario di Comiso, Parisi, da aprile a giugno è stato a San Severo, in prima squadra, dove ha militato nel campionato di Eccellenza. Ora, il ritorno a casa. E indosserà la maglia azzurra. “Ho trovato un gruppo di persone fantastiche – sottolinea Parisi – che mi stanno aiutando ad esprimermi nel modo migliore. Si è venuta a creare, per quello che ho visto finora, una bella situazione che consentirà a questa squadra di regalare importanti soddisfazioni ai propri tifosi”. E’ il direttore generale, Alessio Puma, a parlare di questa operazione di mercato. “E’ un ragazzo, Parisi – afferma il dg – davvero interessante che ci potrà dare una grossa mano, tra l’altro in un contesto su cui noi, come società, puntiamo particolarmente che è quello della valorizzazione dei giovani talenti. Ci stiamo muovendo con la massima attenzione per riuscire a fare quadrare la nostra rosa nella maniera migliore

alla luce delle sfide che ci attendono nel corso della stagione”. L’esordio dell’Asd Ragusa calcio in casa, intanto, è in programma domani, allo stadio Aldo Campo di contrada Selvaggio, con il Real Siracusa Belvedere. Il match, che prenderà il via alle 15,30, sarà aperto al pubblico seguendo le indicazioni delle normative anticovid.

