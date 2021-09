Atti violenti ad Ispica. Riunione in Prefettura

Riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica in Prefettura a Ragusa(presenti il Prefetto, Giuseppe Ranieri, il Questore, Giusy Agnello, il comandante provinciale dei Carabinieri, Gabriele Gainelli, il Comandante del Gruppo di Ragusa della Guardia di Finanza Davide Di Giovanni) allargato al Sindaco di Ispica, Innocenzo Leontini, al Presidente del Consiglio Comunale, Lorenzo Ricca, e al Comandante della Polizia Locale, Pierluigi Cannizzaro, finalizzato a trovare una soluzione ai fenomeni di disturbo della quiete pubblica, agli atti di vandalismo e ai comportamenti incivili messi in atto da dei membri della nostra comunità in alcuni quartieri della cittadina.

L’incontro si è rivelato proficuo e, già nei prossimi giorni, verrà convocato un tavolo tecnico da parte del Questore di Ragusa per valutare le azioni da adottare e porre in essere.

“La sinergia di intenti delle istituzioni e delle forze dell’ordine avrà come unico obiettivo l’attuazione di tutte le misure necessarie per eradicare il problema – commenta Leontini”..

Salva