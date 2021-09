L’ex ministra Azzolina a Modica per evento “Day after day”

Si terrà lunedì 13 settembre, alle ore 17,30, presso il Castello dei Conti di Modica l’evento “Day after day”, che si occuperà della pandemia da Covid-19 e della DAD. All’incontro, promosso dall’Istituto Comprensivo “Raffaele Poidomani e dall’Istituto “Galilei Campailla” di Modica, interverranno in presenza l’onorevole Lucia Azzolina, il dott. Andrea Sales, psicologo e psicoterapeuta, direttore del Centro di Formazione Paradoxa, il dottor Cesare Ammendola, psicologo e psicoterapeuta. Parteciperanno da remoto la Professoressa Caterina Fiorilli dell’Università Lumsa e il dottor Franco Manzoni, poeta e giornalista.

Nell’occasione saranno presentati importanti contributi dal mondo della scuola grazie alla collaborazione dell’Istituto “Carlo Amore”, dell’Istituto “Giovanni Verga”, Liceo Musicale, e dell’Associazione ADR.

L’Istituto “Principi Grimaldi” organizzerà presso la propria sede di Viale degli Oleandri il pranzo di accoglienza per gli ospiti che interverranno.

Per partecipare occorre essere in possesso di green pass. Per info e prenotazioni chiamare i seguenti numeri 3333470972/ 3348760586.

