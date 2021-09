E’ deceduto Orazio Pitino, primo tifoso del Modica

I suoi colori preferiti erano il rossoblu e il bianconero. Per il Modica Calcio stravedeva E’ andato via Orazio Pitino, 62 anni, persona conosciutissima ed amata a Modica per i suoi modi affabili, per la sua disponibilità con tutti grazie alla sua costante frase “va bene gioia miu”. Era stato collaboratore scolastico alla scuola “Giacomo Albo” insieme alla moglie. Negli ultimi anni la sorte era cambiata nei suoi confronti: aveva perso l’amata moglie Concetta proprio nel momento in cui una malattia lo aveva colpito e costretto sulla sedia a rotelle. I figli e il fratello ‘Nzuliddu lo avevano curato e assistito con amore ma venerdì mattina era sopravvenuta una complicazione fisica ed era stato ricoverato in ospedale, prima in Medicina e qualche ora dopo il Rianimazione. Sabato le condizioni si erano aggravate ed era stato programmato un intervento chirurgico. Ieri pomeriggio il suo cuore ha cessato di battere.

I funerali saranno celebrati lunedì mattina nel Duomo di San Pietro.

