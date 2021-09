Giorgio Mallia, classe 2007, del Real Modica, dopo alcuni giorni di allenamenti in prova con gli under 15 della Vibonese Calcio (serie C), è stato selezionato per far parte della rosa Giovanissimi Nazionali per la stagione 21/22 ormai alle porte.

“Ringraziamo la Vibonese e l’amico Ignazio Barbera – dice la società modicana -. Siamo sicuri che, comunque vada questa esperienza, farà crescere Giorgio sia sotto l’aspetto tecnico che umano”.

