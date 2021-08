Ragusa. In pagamento benefici scolastici per la fornitura libri

L’ufficio Pubblica Istruzione del comune di Ragusa rende noto che sono in pagamento i benefici scolastici relativi alla fornitura libri di testo Legge 448/98, relativamente agli anni scolastici 2018/19 e 2019/20.

Coloro che, pur avendo inoltrato istanza per il suddetto contributo, non riceveranno l’accredito sul proprio conto per mancata o erronea indicazione dell’iban sull’istanza presentata, potranno prelevare le somme spettanti per cassa, recandosi presso lo sportello della Banca Agricola Popolare di via Matteotti.

