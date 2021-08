Rotaract Club Modica consegna sei ombrelloni ai diversamente abili.

Domenica 8 agosto, il Rotaract Club di Modica, guidato per l’anno sociale 2021/2022 da Roberto Leone ha consegnato sei ombrelloni per persone con disabilità, presso l’arenile di Marina di Modica, inaugurando un nuovo anno di service e di inclusione sul territorio, in piena sintonia con il motto distrettuale “We Rise”.

La mattinata si è svolta con spensieratezza e allegria, nel rispetto del normative per contrastare la pandemia di Covid 19, sull’arenile di Marina di Modica, da quest’anno bandiera blu e spiaggia senza barriere.

All’evento erano presenti i soci del club di Modica, i ragazzi, i volontari, il sig. Franco Donzella, e il Comune di Modica, rappresentato dall’assessore Giorgio Belluardo.

“Anche in questo particolare momento – afferma il presidente Leone – in cui dobbiamo mantenere distanza fisica e misure di protezione, è possibile ritrovarsi in sicurezza e trascorrere momenti piacevoli di ritrovata normalità che hanno per ognuno di noi, e ancor di più per i diversamente abili un valore aggiunto”.

La consegna di questi ombrelloni è stato un piccolo gesto, ma significativo per spianare la strada al cambiamento.

Chiara Russo

