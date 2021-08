Modica, Mattia Hichri è la vittima dell’incidente mortale

Si chiamava Omar Mattia Hichri, il 27enne deceduto alle prime luci dell’alba sulla Via Sorda Sampieri, la ex provinciale 45, che poi è la vecchia strada per Marina di Modica. Il giovane è rimasto vittima dell’incidente stradale verificatosi in Contrada Nacalino. Tunisino per parte del padre, ma a tutti gli effetti modicano, naturalizzato italiano, si era laureato a Siena. Era sceso a Modica da Milano, dove viveva, per le vacanze con la madre ed il fratello. L’impatto con l’autobotte è stato fatale. Per estrarre il corpo dalle lamiere contorte del veicolo sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. Il conducente dell’autocarro è stato trasportato in ospedale. I carabinieri stanno cercando di ricostruire la dinamica del sinistro. I mezzi sono stati sequestrati.

