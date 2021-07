Tiro a segno in sicurezza. Prosegue attività sotto egida Csen Ragusa

Tiro a segno in sicurezza. Continua in maniera incessante l’attività sportiva della Tots Academy Asd che può contare sulla professionalità e sulla preparazione dell’istruttore nonché fondatore Giovanni Rosso. Domenica scorsa, allo Sniper Club di Pedalino, presso l’area addestrativa riservata alla Tots Academy, si è tenuto il consueto appuntamento sportivo (il tutto nel pieno rispetto delle norme per evitare i contagi da Covid) che vede impegnati gli atleti di primo e secondo livello tesserati con la suddetta società. Lo scopo delle attività è stato quello di avvicinare a questa disciplina sportiva e alla conoscenza delle armi quanti più appassionati, il tutto in assoluta sicurezza approfondendo sia gli aspetti relativi alla funzionalità meccanica e all’uso delle stesse, sia la pericolosità nel caso in cui si registri un utilizzo non corretto ed appropriato delle armi in questione. Anche ad agosto, l’istruttore Giovanni Rosso e la dirigenza dello Sniper Club Pedalino del presidente Giovanni Canzonieri, società affiliata al Csen, si troveranno nuovamente in campo per il consueto allenamento agonistico. Anche la Tots Academy Asd è affiliata al Csen. “Per questo motivo – chiarisce il presidente provinciale dell’ente di promozione sportiva, Sergio Cassisi – si tratta di una realtà che conosco bene e di cui apprezzo la grande professionalità con cui opera allo scopo di fornire risposte a tutti gli appassionati nel contesto di una disciplina che merita grande attenzione sotto tutti i punti di vista”.

