PD, Nicastro. Pericoloso accesso a Le Spiaggette a Scoglitti.

Si chiamano “Le Spiaggette”. E’ uno dei tratti di litorale più gettonati di Scoglitti. Frequentatissimo da giovani e famiglie. Una zona lussureggiante, dove, tra l’altro, c’è anche la possibilità di fare sport visto che è stato allestito un campo sulla sabbia regolarmente delimitato e lontano dalle aree in cui di solito si installano gli ombrelloni, quindi senza possibilità di dare fastidio ai bagnanti. Unico problema, non da poco, riguarda l’accessibilità. E’ il senso della denuncia che arriva dal segretario comunale del Pd di Vittoria, Giuseppe Nicastro, che, dopo essere stato contattato da alcuni cittadini, ha verificato la presenza di una scala in legno ridotta ai minimi termini e, praticamente, inservibile. “Una scala – dice Nicastro – con una fettuccia rossa in una parte laterale, con alcuni gradini in cemento nella parte superiore mentre gli altri, prima di arrivare alla base, risultano essere praticamente inesistenti. Una noncuranza che lascia davvero basiti. Ma come dovrebbero fare i bambini, le persone anziane, ad accedere in questo tratto di spiaggia? Accanto alla scala, un altro accesso lasciato allo stato rustico, disseminato di pietre e di polvere, che non può certo rappresentare quella porta d’ingresso decorosa che questo sito meriterebbe. Davvero un peccato. Perché ci facciamo una pessima figura. Ci rivolgiamo, dunque, alla Commissione straordinaria affinché possa attivarsi il prima possibile, visto che i componenti della stessa sono comunque al corrente della situazione, come rivela la fettuccia collocata lungo uno degli spazi laterali della scala, circostanza che presuppone il fatto che qualcuno delle autorità competenti sia intervenuta, e auspichiamo che almeno una parte dell’estate in corso possa comunque vedere riparata nel modo più adeguato questa via di accesso alle Spiaggette”.

