Marina di Ragusa. Raccolta firme della Lega sul referendum legato alla Giustizia

Il referendum avente per tema la Giustizia piace agli italiani. E, in provincia di Ragusa, si prevedono ottimi risultati dalla raccolta firme grazie all’impegno portato avanti dalla Lega provinciale con il commissario Salvo Mallia e il responsabile del tesseramento Enzo Giannone. Coinvolti i commissari cittadini, i consiglieri comunali e tutti i dirigenti e associati. Insomma, l’intero partito è diventato protagonista sul territorio. “Già a Marina di Ragusa – sottolinea il responsabile provinciale Enti locali della Lega Ragusa, Andrea La Rosa – il primo gazebo ha fatto registrare ottimi risultati. Nei prossimi giorni in programma ulteriori raccolte firme in altri comuni iblei. Questo significa che anche i ragusani vogliono chiedere un profondo cambiamento del sistema giudiziario. Non è un caso che, nel fine settimana, siano state raccolte oltre centomila firme a livello nazionale. Ci viene chiesta, insomma, una profonda riforma della Giustizia che porti a un radicale cambiamento del Csm, ma che preveda anche la responsabilità diretta dei magistrati e la loro equa valutazione, la separazione delle carriere tra magistratura inquirente e giudicante, che ponga limiti agli abusi della custodia cautelare e che tuteli maggiormente sindaci, amministratori e chi fa il proprio dovere. Serve una Giustizia giusta e un equo processo per tutti: chi sbaglia paga”. La Lega Sicilia della provincia di Ragusa rivolge un ringraziamento al leader nazionale Matteo Salvini per avere dato la linea guida a questa raccolta firme e al segretario regionale Nino Minardo per l’ottimo lavoro avviato e per l’attenzione che consente di riportare nei tavoli decisionali alcuni temi che riguardano anche e soprattutto la realtà isolana in materia di Giustizia.

