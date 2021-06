Idea Liberale Vittoria. Diffondere pratica sport senza barriere

All’inizio dello scorso anno, il 2020, era stato inaugurato a Vittoria il programma nazionale Sport for All, ideato e promosso da Fondazione Milan, per diffondere lo sport senza barriere, sostenendo iniziative e attività destinate a rimettere al centro le discipline sportive come strumento di inclusione. I ragazzi inseriti nel programma erano 40 e seguivano le attività insieme a 200 compagni, affiancati da educatori e allenatori sportivi che, ascoltando i bisogni delle famiglie, costruivano per ciascun bambino un percorso individualizzato e personalizzato di avvicinamento allo sport, crescendo insieme, imparando il rispetto delle regole e dell’altro attraverso gli allenamenti di calcio, basket, karate e le prove di tiro con l’arco. “La forza di quel progetto – sottolinea Giuseppe Scuderi, presidente di Idea Liberale – era di unire le risorse presenti sul territorio, ben quattro le organizzazioni sportive che aderivano al programma, mettendole al servizio di tutti per trasformare il territorio di Vittoria in uno spazio inclusivo. Ecco, ritengo sia questo lo sforzo che dobbiamo cercare di compiere pure in futuro, tra l’altro potendo contare su una esperienza che in città abbiamo già fatto. Dobbiamo superare il paradigma secondo cui le persone con disabilità abbiano bisogno soltanto di servizi assistenziali, rafforzando l’idea che socializzare e fare sport sono elementi essenziali per la crescita di un bambino e contribuiscono al suo benessere complessivo”.

Salva