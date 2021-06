Ciclismo. Anche nel “fuoristrada” Gsd Almo si mette in evidenza

Dalla strada al fuoristrada. Con grande nonchalance. E riportando, comunque, a casa risultati degni di nota. E’un destino decisamente positivo quello che caratterizza, in campo ciclistico, l’attuale stagione del Gsd Almo 1966 che ieri ha conquistato una medaglia di bronzo al trofeo Vivaio Ziriò, campionato regionale Xco juniores, disputatosi a Messina con grande mattatore Marco Minissale che è riuscito a dimostrare quanto l’impegno e la costanza riescano a prevalere in qualsiasi condizione. “Il terzo posto del nostro atleta – dice Giuseppe D’Aquila del Gsd Almo – nel contesto di una manifestazione così competitiva, lungo un tracciato molto impegnativo, consente di apporre la classica ciliegina sulla torta a una serie di risultati che si possono definire molto soddisfacenti e, in alcuni casi, anche inattesi. Significa che il nostro sodalizio ciclistico ha cercato di lavorare al meglio, mettendosi in mostra anche quando in pochi avrebbero scommesso sulle potenzialità dei nostri ragazzi. Noi, invece, ci abbiamo sempre creduto e adesso stiamo raccogliendo i frutti di questa scommessa. Bravo, dunque, Marco perché ha compiuto una piccola impresa che merita di essere celebrata nella maniera dovuta”.

