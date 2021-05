Scicli. Il Maestro Giovanni Aprile avvia le Arti Marziali

Il Maestro Giovanni Aprile da qualche settimana a questa parte ,a Scicli ogni Venerdì pomeriggio, ha iniziato insieme ai suoi allievi un percorso marziale di allenamento all aperto. Dando così vita al movimento fisico per bambini e ragazzi ; dopo mesi di divieto allo sport di contatto non agonistico.

Il Maestro Giovanni Aprile spiega durante le lezioni che il movimento è importante, i ragazzi la mattina a scuola il pomerigio compiti e doposcuola, si sono così abituati ad una vita sedentaria e pigra, è nel loro poco tempo a disposizione fanno uso di televisione telefonino e tablet.

Iniziamo invece a farli muovere all aperto , il Maestro Giovanni Aprile ci spiega che li fa allenare con la Spada Giapponese fatta con un manico di scopa di legno di 1 metro di lunghezza.

I ragazzi sono incuriositi mettendo molta attenzione durante la lezione , tanto è il movimento e soprattutto storia e cultura del Samurai, Guerrieri Giapponesi, questo lavoro non solo li abitua al movimento di tutto il corpo, nel frattempo formano il carattere imparano il rispetto delle regole e imparano la Difesa Personale. Il Maestro Giovanni Aprile da tanti anni insegnante dell Aikido e Ju-jitsu occupa un ruolo di Responsabile in Provincia di Ragusa per le Arti Marziali nell Ente di Promozione C.S.A.in.

Chi vuole avvicinarsi al suo cammino inviate un un’email a

scuolailsamurai@gmail.com

