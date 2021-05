Nuova ambulanza medicalizzata al PTE di Pozzallo.

Consegnata una nuova ambulanza medicalizzata nella postazione del P.T.E. (Presidio Territoriale di Emergenza) di Pozzallo. Uno strumento in più per affrontare in modo più efficace tutte le emergenze mediche e chirurgiche.

Una nuova offerta sanitaria che fa seguito di pochi giorni, all’avvio della progettazione della nuova struttura sanitaria P.T.A. (Presidio Territoriale di Assistenza) che sarà realizzata in via Follereau.

