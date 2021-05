Apparecchiature donate all’Ospedale di Ragusa

Donati, da un paziente, al reparto di Malattie Infettive dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa, un tablet con sei casse bluetoot, un sanificatore di cellulare.

Da un altro paziente un televisore

La dottoressa Antonella Di Rosolini desidera, a nome di tutto il reparto, ringraziare per la generosità ma, soprattutto per l’energia che arriva a noi da parte dei pazienti. In uesto periodi non nascondiamo la stanchezza che si fa sentire. Questa sferzata di energia è solo rigenerante e conferma la nostra volontà a proseguire in questo impegno.

Salva