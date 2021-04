Palazzolo Acreide terra del Tartufo in Sicilia.

Sabato scorso, nel corso di una cerimonia, Palazzolo Acreide è entrata a far parte dell’Associazione Nazionale Città del Tartufo. Palazzolo Acreide è infatti la città del gusto e dei sapori antichi. La cultura del Tartufo candidata a Patrimonio Immateriale dell’ UNESCO.

Sicuramente una nuova opportunità per il rilancio turistico enogastronomico.

