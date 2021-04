Orto sociale e solidale nella Villa di Via Silla a Modica

Domani sarà dato il via ad un Progetto a favore di tutte le Famiglie che da un anno a questa parte “servon” e a quante ancora avranno bisogno, attraverso le donazioni di semplici cittadini e imprese.

Le Associazione “FabLab” e “Pulito è più bello”, in collaborazione con “Il Contadino Genuino” hanno deciso di dare vita ad un Orto che vedrà i bambini della Scuola “Il Pesciolino Rosso” mettere le mani nella terra dello spazio verde gestito proprio da Fab Lab a Modica. La collaborazione al Progetto per i piccoli alunni, nasce dal desiderio di lasciar cadere, oltre il terreno della scuola, tanti “semi” di cambiamento dai quali tornare per ripartire, l’agricoltura in primis. Imparare a prendersi cura di un orto è come prendersi cura di sé stessi e degli altri. E se il prendersi cura di un orto porta a donare i frutti a chi ne ha bisogno è uno dei più bei messaggi educativi che si possano passare.

Domenica 11 aprile, dalle 9,30 alle 11,30, presso la Villetta di Via Silla a Modica sarà messo in “in posa” il Primo Orto Sociale e Solidale a favore delle famiglie dello Scontrino Sospeso, al quale sarà data la forma di un Pesciolino Rosso”.

