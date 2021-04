Ciclismo: la 19^ edizione del “Memorial Cannarella” rinviata

Posticipo inevitabile alla luce della situazione pandemica che, purtroppo, non lascia tregua. Con l’auspicio che in estate tutto possa migliorare. Per questo motivo il Gsd Almo 1966 ha scelto di rinviare la 19esima edizione del memorial Giovanni Cannarella, dapprima previsto per il 22 e il 23 maggio, a sabato 7 e domenica 8 agosto. In particolare, nel corso della prima giornata si terrà la cronoscalata, una formula interessante che già parecchio successo aveva riscosso nell’edizione del 2020, mentre la domenica si terrà la gara vera e propria lungo il circuito tradizionale, con partenza e arrivo da piazza San Giovanni. “Nonostante le numerose richieste di partecipazione che abbiamo registrato in questi ultimi giorni – sottolinea Giuseppe D’Aquila del Gsd Almo – siamo certi che quella fatta sia la migliore scelta. Infatti, la situazione pandemica non ci permetteva di stare tranquilli per cui, spostando il memorial un poco più avanti nel tempo, speriamo che le problematiche sanitarie si attenuino un poco. In ogni caso, cercheremo di fare il possibile per mantenere viva una tradizione che si sta avviando verso la celebrazione del ventennale e che continua a suscitare grande interesse da parte degli appassionati in tutta Italia. Il memorial, lo ricordo, è riservato alle categorie giovanili che hanno la possibilità di cimentarsi lungo un circuito molto duro e selettivo”.

Salva