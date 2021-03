Il Ragusa Calcio si riorganizza in vista della ripartenza

Il Ragusa Calcio 1949 getta le basi della riorganizzazione, in questa strana stagione caratterizzata dalla pandemia, per ripartire con il piede giusto sia per quanto concerne gli assetti societari che per quanto riguarda l’organico. Dopo che gli organismi federali hanno manifestato l’intenzione di riavviare il campionato di Eccellenza, nonostante le perplessità dettate dalla recrudescenza della pandemia attualmente in corso, il sodalizio azzurro si sta muovendo per pianificare il futuro prossimo. E’ stato deciso, intanto, di comune accordo, di interrompere il rapporto di collaborazione con il direttore sportivo Carmelo Bonarrigo. Inoltre, la società ha svincolato il centrocampista Natale Gatto. “Entrambi – afferma il presidente Giacomo Puma in uno al direttore generale, Alessio Puma – grandi professionisti nel loro ambito di riferimento. Auguriamo a ciascuno di loro le migliori fortune. E non è detto che in futuro le nostre strade non possano di nuovo incrociarsi”. Intanto, la società azzurra è già al lavoro per concretizzare una serie di movimenti in entrata e in uscita. “Gli obiettivi – aggiungono il presidente e il diggì – sono quelli di mantenere la rosa di quest’anno il più possibile competitiva per puntare ad arrivare più in alto che si può, ponendo le basi per un progetto ambizioso che a tutti gli effetti prenderà vita a partire dalla prossima stagione calcistica”.

