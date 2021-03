Avimecc Volley Modica, Dormiente: “Siamo un bel gruppo”

Mancano poche gare alla fine della stagione ed è tempo di tirare le somme. Un gruppo, quello dell’Avimecc Volley Modica, che è cresciuto ed ha creato forti legami, un punto di forza che ha guidato la gara verso grandi traguardi. La stagione ha portato tante soddisfazioni, momenti più difficili ma gestiti bene da Bua che non ha diviso il gruppo ma ha aspettato con pazienza il ritorno della forma, arrivata proprio nelle battute finali. Di questa stagione, del gruppo e del campionato ha parlato Antonio Dormiente, libero modicano.

Sul gruppo spiega come: “Personalmente ho istaurato un grande legame con tutti i miei compagni e con l’allenatore. Il gruppo fa la differenza, giochiamo da grande squadra e ci divertiamo in gruppo, un ambiente perfetto per vivere una stagione ad alti livelli. Adesso stiamo vivendo l’emozione del finale della Regular, pronti a vivere l’emozione dei Play-off”.

Si sofferma a parlare proprio dei Play-off, un traguardo importante per tutta la società: “Sicuramente sarà una fase difficile perchè ci sono grandi squadre e tutte pronte a dare battaglia per grandi traguardi. È normale che i ritmi saranno più intensi e ci sarà un’atmosfera totalmente diversa, possiamo dire che inizia il vero campionato e la fase più difficile di questa stagione, ma siamo carichi e all’altezza di questa grande sfida”.

Sulle ultime sfide di questa Regular Season: “Saranno sfide importantissime, proprio perchè sono le ultime e dobbiamo mantenere questo sesto posto finché la matematica ci darà certezza. Sono due sfide alla nostra portata ma dobbiamo essere pronti e concentrati, non possiamo rilassarci e mancare l’appuntamento con la vittoria”.

Infine, la squadra ha la grande fortuna di chiudere la stagione in casa, ma non potrà gioire con i suoi tifosi: “Siamo ormai abituati alla mancanza del pubblico e sicuramente non possiamo considerarci fortunati in questo. Manca la vera atmosfera da un anno e mancherà ancora di più nell’ultima della Regular, ma sentiremo il calore di tutti coloro che ci seguono sul web”.

