Covid: i positivi in provincia sono 522. Casi in continuo aumento

Sale ancora il numero dei positivi al coronavirus in provincia di Ragusa. Nelle ultime 24 ore i casi di positività sono aumentati, raggiungendo 522 contagi (ieri erano 514) di cui 482 in isolamento domiciliare, 32 ricoverati e 8 nella Rsa di Ragusa. La curva epidemica continua a salire nella città di Scicli che registra 114 positivi (6 in più di ieri), Santa Croce Camerina (51) e Ragusa (106). Nelle prime due l’indice di positività preoccupa maggiormente, in base al numero degli abitanti, poiché rientrano nella fascia di rischio zona rossa. L’aumento dei casi non è da sottovalutare nella città di Ispica dove i contagi salgono a 29. Leggero aumento dei numeri pure a Modica, che registra 24 positivi in totale. Trend opposto per la città di Pozzallo dove la curva si abbassa notevolmente, con otto positivi in meno rispetto a ieri. La situazione negli ospedali resta stabile con 32 ricoveri di cui 29 al Giovanni Paolo II di Ragusa (25 in malattie infettive, 4 in terapia intensiva) e 3 all’ospedale Guzzardi di Vittoria.

Questa la suddivisione per città: Acate (54), Chiaramonte Gulfi (2), Comiso (16), Giarratana (5), Ispica (29), Modica (24). Segue Monterosso Almo (3), Pozzallo (14), Ragusa (106), Santa Croce Camerina (51), Scicli (114) e infine Vittoria (64).

Dall’inizio della pandemia i guariti sono 7961 mentre i decessi 203.



