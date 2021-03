Mobilità anziani verso i centri di vaccinazione. La proposta 97100 Ragusa

Attivare un sistema di mobilità gratuito per favorire gli ultraottantenni soli che devono raggiungere i centri di vaccinazione Covid-19. E’ il senso della proposta che arriva dall’associazione politica Novantasettecento Ragusa sulla scorta di altri esempi del genere che in alcuni Comuni d’Italia si stanno già attuando. “In questi Comuni – affermano Federico Sinopoli e Giovanni Bartolotta in rappresentanza dell’associazione – aderire all’iniziativa è semplice. Le persone che hanno più di 80 anni e non possono contare su nessuno che le accompagni ad effettuare il vaccino contro il Covid-19, non devono fare altro che telefonare a un numero specifico e richiedere un taxi facendo presente di essere un ultraottantenne solo che deve raggiungere un centro di vaccinazione Covid-19. Una volta saliti sulla vettura, basta mostrare il certificato di prenotazione del vaccino con l’indicazione del centro da raggiungere e un documento che dimostri la propria età. Il cliente non dovrà corrispondere alcuna cifra all’autista e potrà usufruire dello stesso servizio anche al ritorno. Riteniamo che possa trattarsi di un’assistenza molto utile, da attivare in tempi rapidi, magari avvalendosi della collaborazione dei tassisti e dei conducenti Ncc operanti in città. E’ un aspetto che, secondo noi, non deve essere trascurato e, anzi, da porre il più possibile sotto i riflettori”. L’associazione Novantasettecento ha chiesto al consigliere comunale Mario D’Asta di presentare una proposta simile in seno al civico consesso affinché la stessa possa essere presa in considerazione dalla Giunta municipale.

