Carabinieri, D’Amico, nuovo comandante della  Tenenza di Scicli

Il Luogotenente Rosolino D’Amico è il nuovo comandante della Tenenza dei Carabinieri di Scicli. D’Amico, 5o anni, palermitano di Alia, sostituisce il collega Paolo Giarrizza che qualche mese fa è andato in pensione. Proviene da Enna, dove era comandante della locale Stazione.

In passato aveva fatto parte della a Sezione di Polizia Giudiziaria – Aliquota Carabinieri – presso la Procura della Repubblica di Palermo. Ha ricoperto il Comando della Stazione Carabinieri di San Chirico Raparo (PZ). Vanta diversi riconoscimenti, è decorato Medaglia di Bronzo al Valor Civile e di Croce d’Oro per anzianità di servizio militare, è laureato in Giurisprudenza ed in Scienze dell’Amministrazione. È sposato ed ha due figli.