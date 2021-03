Tragedia sfiorata a Modica, autoarticolato sbanda e investe auto

Poteva essere tragedia venerdì mattina a a Modica. Un autoarticolato è sbandato sulla ex provinciale Modica-Giarratana, all’intersezione con Via Loreto Gallinara, probabilmente a causa della strada viscida per l’umidità. Il rimorchio agganciato al pesante mezzo, è andato fuori controllo mettendosi di traverso sulla carreggiata mentre sopraggiungeva, dal senso opposto, un’automobile, investita in pieno. Gli occupanti dell’ utilitaria sono stati soccorsi in ospedale, dove, per fortuna, se la sono cavata con una quindicina di giorni di prognosi e tantissima paura.

