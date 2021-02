Completamento “Giovanni Paolo II” di Ragusa. C’è il protocollo

E’ stato sottoscritto l’importante protocollo di intesa tra il direttore generale dell’Asp di Ragusa, Angelo Aliquò, il Vice presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori, Rino La Mendola, e il presidente del Consiglio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della provincia di Ragusa, Salvatore Scollo.

Presenti i componenti della direzione strategica aziendale Raffaele Elia e Salvatore Torrisi, rispettivamente direttore sanitario e amministrativo.

Erano presenti, altresì, il Sindaco di Ragusa, Giuseppe Cassì, e l’assessore ai lavori pubblici, Gianni Giuffrida.

Presenti il senatore Giuseppe Pisani e l’on. Maria Lucia Lorefice. Per la deputazione regionale gli onorevoli: Giorgio Assenza, Stefania Campo, Nello Di Pasquale e Orazio Ragusa.

Per le Forze dell’Ordine presenti il Col. Gianelli dei carabinieri e il Maggiore Di Gregorio per la Guardia di Finanza.

Presente anche il commissario della provincia Salvatore Piazza.

Hanno partecipato alla conferenza i Direttori delle strutture sanitarie e i Dirigenti del Servizio Tecnico dell’Asp.

«La scelta che abbiamo operato riteniamo sia la più idonea per il completamento del nuovo presidio ospedaliero di Ragusa “Giovanni Paolo II” che permetterà di unificare, in un’unica sede, le strutture ospedaliere di Ragusa con una superficie utile lorda di circa 60.000 metri quadri.» – Ha dichiarato il direttore generale nella sua presentazione del protocollo di intesa.

Il concorso di progettazione rappresenta un’iniziativa di collaborazione e supporto finalizzata alla realizzazione del concorso di progettazione a due gradi, il più idoneo a garantire la qualità del progetto e a riconoscere il lavoro svolto dai partecipanti ammessi al secondo grado – art. 154, co. 4 D.lgs. 50/2016.

Questo tipo di concorso ha lo scopo di acquisire il miglior progetto garantendo, altresì, l’individuazione dei professionisti che dovranno redigere i successivi livelli di progettazione.

Il concorso alimenta i più importanti principi che sono alla base della competizione progettuale, quali la trasparenza, la libera concorrenza, le pari opportunità e, soprattutto, il riconoscimento del merito. Infine, aspetto non secondario, la procedura del concorso, rispetto a una gara ordinaria per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, si svolge in tempi più brevi e consente l’acquisizione diretta del progetto.

Il CNAPPC – Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori – metterà a disposizione dell’ASP, gratuitamente, e per tutta la durata del concorso, apposita piattaforma informatica, sulla quale svolgere il concorso stesso in pieno anonimato, secondo i principi del Codice dei Contratti pubblici.

L’OAPPC- RG – Consiglio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della Provincia di Ragusa, condividendo le politiche adottate dal CNAPPC, intende offrire il proprio contributo affinché le stesse politiche possano concretizzarsi sul territorio della città di Ragusa, con la promozione di nuovi concorsi di progettazione a due gradi.

Si tratta di un modello che può imprimere un cambiamento culturale nella collettività su quelli che sono i temi dell’architettura e della trasformazione delle realtà urbane e territoriali, ma anche l’occasione migliore per individuare e scegliere il progetto, stimolando al tempo stesso la committenza verso un ruolo attivo nella ricerca del miglioramento della qualità degli interventi pubblici.

Foto da sinistra Angelo Aliquò, Salvo Scolo e Rino La Mendola

