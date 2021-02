Sopralluogo congiunto alla Stazione Marittima di Pozzallo

Dopo l’incontro di martedì scorso con il Sindaco del Comune di Pozzallo e il rappresentante locale dell’Assessorato regionale Territorio e Ambiente per discutere delle problematiche del porto servizi di Pozzallo, mercoledì il Comandante della Capitaneria di porto, Capitano di Fregata Donato Zito, ha incontrato i rappresentanti delle forze di polizia portuali e delle competenti Amministrazioni pubbliche presso la stazione marittima passeggeri, con l’intento di fare un punto sulla situazione amministrativa ai fini dell’apertura definitiva della struttura ed analizzare congiuntamente varie ipotesi per la regolamentazione degli spazi antistanti e limitrofi a quell’area portuale, al fine di garantire il sicuro transito di passeggeri ed autoveicoli da e per Malta. Il Comandante Zito hapresentato agli intervenuti alcune proposte tutte tendenzialmente finalizzate ad un utilizzo in sicurezzae completo della struttura. Tali soluzioni sono state favorevolmente accolte dagli intervenuti che adesso valuteranno l’ipotesi più confacente rispetto alla necessità di sicurezza prima e commerciali poi, in vista di un successivo e definitivo incontro che si terrà a breve.“ La stazione marittimadi Pozzallo – ha dichiarato il Comandante Zito al termine dell’incontro – è un’opera strategica per lo sviluppo del sorgitore; tutte le Amministrazioni hanno dimostrato l’interesse a trovare la soluzione più confacente che permetta di rendere quest’ area portuale sicura e la struttura pienamente funzionale così da migliorare la qualità ricettiva –turistica dello scalo anche in vista di futuri successive approdi di altre unità da passeggeri”

