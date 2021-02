Scarcerazione studente egiziano. Ragusa aderisce a iniziativa di Amnesty International

Supportare, sostenere e diffondere la richiesta di liberazione di Patrick Zaki, studente egiziano del Master di studi di genere dell’Università “Alma Mater” di Bologna, fermato all’aeroporto del Cairo il 7 febbraio dello scorso anno con l’accusa di minaccia alla sicurezza nazionale, incitamento a manifestazioni illegali, sovversione, diffusione di notizie false e propaganda per il terrorismo.

Una richiesta di sostegno per la liberazione di Zaki è stata inviata dal Gruppo 228 della sezione italiana di Ragusa di Amnesty International al sindaco Peppe Cassì a cui è stato chiesto di illuminare di giallo un monumento simbolo della città in occasione del primo anniversario dell’incarcerazione di Patric Zaki.

Il primo cittadino rispondendo positivamente all’appello lanciato da Amnesty International ha disposto che nella serata di lunedì 8 febbraio la facciata del Comune di Ragusa sia illuminata di giallo.

