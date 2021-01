Pallamano. La Keyjey Ragusa vince contro il Giovinetto Petrosino

Si è disputato sabato 30 gennaio presso la palestra Parisi di via Bellarmino a Ragusa l’incontro a porte chiuse tra la Keyjey Ragusa e il Giovinetto Petrosino, valevole come 8ᵅ giornata di serie A2 maschile di pallamano girone C.

A bordo campo a refertare l’incontro sono stati i cronometristi dell’Asd “Hyblea” con tabelloni e cronometri.

La squadra ospite guidata dal tecnico Milenko Kljajic conosciuto a Ragusa per essere stato mentore e grande bandiera per 3 anni della Mazzini Ragusa e in cui molti gli riconoscono di aver portato idee e nuova mentalità nella pallamano ragusana, è scesa in campo con molte assenze che si sono fatte sentire.

Il primo tempo si è concluso con il punteggio di 15 a 10 per la squadra locale che ha approfittato della poca lucentezza dei giocatori del Giovinetto Petrosino e dimostrando di aver assimilato le tattiche di gioco dell’allenatore ragusano, Mario Gulino.

Nel secondo tempo la Keyjey Ragusa ha macinato gioco facendo aumentare il distacco sugli avversari poco precisi a rete, vincendo così la terza partita di campionato con il punteggio di 36 a 26 e portandosi a 6 punti in classifica.

