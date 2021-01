Elezioni a Vittoria. Dipasquale replica all’Onorevole Assenza

“L’on. Assenza è uscito allo scoperto per difendere l’indifendibile, cioè l’ennesimo rinvio delle elezioni nel comune di Vittoria, e lo fa con delle dichiarazioni raccapriccianti che fanno pensare che potrebbe essere proprio lui il mandante politico di questa porcheria”. Lo dichiara l’on. Nello Dipasquale, parlamentare regionale del Partito Democratico, replicando alle dichiarazioni dell’on. Giorgio Assenza (DB) che questa mattina, con una nota, ha difeso la decisione del Governo regionale di consentire che si celebrino le elezioni a Vittoria il 2 maggio, mentre altrove in Sicilia si terranno il 14 e il 15 marzo.

“Da Assenza, amico fraterno del Presidente Musumeci e membro della maggioranza – continua Dipasquale – ci aspetteremmo interventi di altro spessore, volti ad aiutare il ripristino della ‘democrazia’ a Vittoria piuttosto che puntare il dito su chi si indigna e difende la città. Assenza dice che chi sta protestando è un analfabeta giuridico: bene, il decreto legge n. 2 del 14 gennaio 2021 modificando la legge n. 159 del 27 novembre 2020 sposta il termine ultimo per la celebrazione delle elezioni dal 31 marzo al 20 maggio. Ciò vuol dire che ogni data antecedente a quella del 20 maggio è utile per aprire i seggi, anche il 14 e il 15 di marzo quando, per esempio, andranno a votare i cittadini di Tremestieri Etneo. Non c’è nessuna ragione per la quale non dovrebbe essere così e se Assenza avesse davvero a cuore Vittoria e i suoi cittadini eviterebbe di difendere il Governo regionale che ha fissato la nuova data al 2 maggio. Anzi, questa ingiustificata presa di posizione fa sospettare ancora di più. Si rende conto, l’on. Assenza, che così facendo, la Regione impedisce ai cittadini vittoriesi di eleggere i propri rappresentanti in tempo utile per partecipare alle elezioni di secondo livello per il Libero Consorzio dei Comuni di Ragusa fissate per il 28 e il 29 marzo? Sono certo di sì. Anzi, mi pare palese che l’on. Assenza e il suo amico fraterno Musumeci, abbiano già deciso di tagliare fuori il futuro sindaco della città da qualsiasi possibilità di poter concorrere alla presidenza del Libero Consorzio o, quanto meno, di rendere più agevole la competizione di qualcun altro. Infatti, se Assenza avesse auto vero interesse nel difendere la comunità vittoriese si sarebbe battuto anche lui per anticipare il più possibile le amministrative a Vittoria e rimandare, invece, le elezioni per il Libero Consorzio”.

“È davvero scandaloso – aggiunge Dipasquale – che l’on. Assenza, davanti a tanta spregiudicatezza da parte del Governo regionale nell’impedire il normale svolgimento della vita democratica di una città da oltre 60mila abitanti, non trovi nulla di meglio da fare che attaccare chi questo oltraggio lo denuncia e lo contrasta. A meno che, come detto, Assenza non sia in qualche modo partecipe di questa porcheria. I vittoriesi – conclude – sapranno dare la risposta”.

Salva