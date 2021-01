Modica. Ancora numeri record al drive in: 1007 tamponi e 2 positivi

Continuano gli screening di massa anticovid a Modica, numeri da record con 1007 tamponi effettuati e solo 2 positivi.

Sono 3897 gli esami volontari effettuati negli ultimi 7 giorni a Modica che hanno permesso di individuare 8 soggetti positivi asintomatici, che rappresentano lo 0,2% del totale.

“ Forti di questi numeri e di quelli a livello provinciale, come avevamo fatto già 15 giorni fa all’indomani della proclamazione della zona rossa, torniamo adesso a chiedere che la nostra provincia venga dichiarata zona gialla.

I danni all’economia sono già incalcolabili, che non si continui ancora così perché con la zona arancione cambia ben poco. Noi iblei ci meritiamo, per quello che abbiamo fatto, di non essere assimilati ad altre zone dell’Isola più indisciplinate ” ha scritto il sindaco di Modica, Ignazio Abbate, su facebook.

La prossima settimana i giorni dedicati allo screening anti-Covid saranno quasi certamente il martedì e venerdì a Palazzo San Domenico.

