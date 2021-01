Il Consigliere Giovanni Muraglie sceglie, mantenendo l’appartenenza in seno al Consiglio comunale al gruppo “Lista Muraglie Sindaco” l’associazione culturale/movimento “Territorio” per dare respiro provinciale e regionale al proprio impegno civico ed alla propria azione politica.

Territorio ad Ispica si è già strutturato individuando nell’ex Consigliere comunale ed ex assessore Biagio Solarino il suo coordinatore cittadino.

Il direttivo è composto da Gabriella Bruno che si occuperà di Pubblica Istruzione e Servizi Sociali, da Lino Quartarone che seguirà con attenzione tutte le opportunità che arriveranno da bandi regionali, nazionali ed europei, da Gianni Ragusa, Vincenzo Spatola e Giuseppe Giunta.

L’interlocutore istituzionale sarà il Deputato regionale Nello Dipasquale.

L’associazione, alla quale possono aderire quanti sono già iscritti ad altre associazioni, movimenti, partiti politici, promuove il libero coinvolgimento dei cittadini per la cura e lo studio delle tematiche sociali e politiche attraverso il confronto e il dialogo.

La volontà dell’associazione culturale/movimento è quella di costruire un laboratorio di idee per formulare proposte utili alla crescita della comunità locale.

Il Consigliere Giovanni Muraglie dichiara il suo fermo impegno per la città all’interno della coalizione che ha sostenuto Pierenzo Muraglie e quindi la sua appartenenza al gruppo consiliare con Lina Sudano, Carmelo Oddo e Pierenzo Muraglie.

Ritiene inoltre opportuno insieme al gruppo dirigente dare un impulso nuovo all’impegno civico rappresentando con forza le ragioni del territorio fuori dalle mura cittadine avvalendosi della proficua collaborazione istituzionale determinatasi con l’Onorevole Dipasquale”.

