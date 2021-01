Australia-Usa: sviluppo congiunto missili ipersonici

Australia e Stati Uniti svilupperanno congiuntamente missili da crociera ipersonici nel tentativo di contrastare Cina e Russia che stanno sviluppando armi simili, ha detto martedì il ministro della Difesa Linda Reynolds. I missili ipersonici sono in grado di viaggiare a oltre cinque volte la velocità del suono e la combinazione di velocità, manovrabilità e altitudine li rende difficili da tracciare e intercettare. “Continueremo a investire (oltre 6 miliardi di euro) in tecnologia avanzata per fornire più opzioni all’Australian Defence Force per scoraggiare l’aggressione contro i nostri interessi” ha dichiarato la Reynolds. L’anno scorso la Russia (la Cina è prossima a farlo) ha schierato i suoi primi missili ipersonici a capacità nucleare, mentre il Pentagono, che ha testato un missile ipersonico simile nel 2017, ha l’obiettivo di rendere operativi sistemi ipersonici armati di testate convenzionali entro la metà dell’anno. L’Australia nei prossimi dieci anni ha deciso di aumentare del 40% il budget destinato alla difesa per acquisire capacità di attacco a lungo raggio in aria, mare e terra. La notizia arriva mentre Canberra sta ampliando il centro militare dal Pacifico estendendolo alla Regione indo-pacifica. La collaborazione con gli Stati Uniti sullo sviluppo missilistico, tuttavia, potrebbe innescare nuove pericolose tensioni con la Cina. Ai minimi termini anche le relazioni commerciali dell’Australia con il colosso cinese, dopo che lunedì un alto funzionario cinese ha pubblicato un’immagine falsa di un soldato australiano che tiene un coltello insanguinato nella gola di un bambino afghano.

