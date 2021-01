Sono stati 767 i tamponi effettuati oggi presso la struttura Drive-in della zona artigianale di Modica, 3 i positivi. Nell’intera provincia di Ragusa oggi ne sono stati effettuati 1387 con 4 positività in totale ( 1 ad Acate ) con positività pari allo 0,29%.

Sentiamo ancora parlare di minacce di lockdown generale in tutta la Sicilia, tuona il Sindaco di Modica Ignazio Abbate. Sono sempre più convinto, prosegue, che nella Regione debbano esserci colorazioni differenti da provincia a provincia per non penalizzare tutta quella gente che sta facendo il proprio dovere sacrificando tutto quello che ha.

