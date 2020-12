Boom dei casinò online & digitalizzazione: Quali trend nel 2021?

Quelle: https://unsplash.com/photos/0VGG7cqTwCo

Il 2020 ci ha regalato molte sorprese. È stato un anno che ci ha insegnato ad affrontare la vita diversamente e ad accogliere le innovazioni tecnologiche in maniera del tutto nuova rispetto a come eravamo abituati. Lo stesso discorso vale anche per i casinò online: se già da qualche anno erano divenuti molto popolari tra i gamer di ogni tipo, durante questo ultimo periodo hanno avuto modo di consolidarsi come vero e proprio fenomeno dei nostri tempi.

Il loro punto di forza è quello di mettere a disposizione una vastissima gamma di giochi, dal blackjack alla roulette, dai dadi alla ruota della fortuna, dal sette e mezzo al poker, in versioni sia tradizionali che modificate, ma sempre del tutto variegate e pronte a soddisfare ogni esigenza degli utenti.

Le nuove tecnologie hanno reso queste sale giochi virtuali sempre più reali e simili a quelle di Las Vegas, ma con molti più vantaggi, come per esempio la possibilità di cimentarsi da qualunque dispositivo connesso a internet e di sfidare persone da ogni parte del mondo in ogni momento, senza badare a orari di apertura e chiusura o essere costretti a indossare un dresscode prestabilito. Live casino e realtà virtuale sono solo due delle nuove tendenze che stanno avvicinando le i giochi d’azzardo al futuro, e ne parleremo in questo articolo.

App e IoT (Internet of Things)

Le app ci hanno semplificato la vita da diversi punti di vista, e ciò vale anche per i casinò. Si prevede, infatti, che il gioco d’azzardo su app supererà presto quello tradizionale nelle sale dedicate. Ne esistono davvero di ogni tipologia, molte anche sviluppate esclusivamente per determinati giochi, come roulette o slot machine, che, con bonus e livelli extra, ricordano sempre di più i videogame tradizionali. Ma la gamma dei dispositivi su cui possono essere installate le casinò app è davvero vasta, grazie a ciò che oggi viene definito Internet of Things, ovvero “internet delle cose”.

Questa tecnologia ci consente di collegare a internet non solo computer, smartphone e tablet, bensì anche orologi, sveglie e assistenti virtuali. Nell’ambito dei casinò, questo fenomeno viene d’ausilio all’intelligenza artificiale, poiché permette ai dispositivi di monitorare, memorizzare e indicizzare le abitudini degli utenti, al fine di plasmare un’esperienza di gioco personalizzata e su misura per il giocatore.

Realtà virtuale (VR) e intelligenza artificiale (AI)

L’intelligenza artificiale (AI) forgia una realtà immersiva che accompagna i gamer in un’esperienza di gioco davvero realistica e all’avanguardia, per esempio mediante l’utilizzo di telecamere 3D che riproducono esattamente l’avatar dei giocatori, completo di lineamenti, espressioni e gesti, mappati precedentemente mediante dei sensori.

Questa tecnologia, affiancata a quella della realtà virtuale, altresì nota come Virtual Reality (VR), consentirà ai dispositivi di riconoscere come i giocatori si interfacciano con la partita, di prevederne i comportamenti e quindi di fornire un feedback più dettagliato. La grafica mozzafiato della realtà virtuale permette ai giocatori di vivere un’esperienza ai limiti del reale, in cui gli interni del casinò e i coupier saranno davvero indistinguibili da quelli dei casinò di Las Vegas.

Live casinò

I live casinò sono il punto di incontro tra due mondi, quello del casinò reale e quello del casinò virtuale, ed è possibile accedervi comodamente da qualunque dispositivo connesso a internet. Nei casinò live, grazie all’integrazione di microfoni e telecamere, a loro volta collegati alla rete, i giocatori possono entrare virtualmente in una vera e propria sala e interagire con i croupier o guardarli mentre distribuiscono le carte, oppure interfacciarsi con gli altri giocatori tramite video o chat. In questo modo ci si potrà davvero cimentare con ogni gioco dei casinò, avendo l’impressione di essere davvero lì, in carne e ossa, ma restando comodamente a casa o dove più si desidera.

Futuri trend: criptovalute e social gaming

Quali sono le tendenze future che ci attendono nel mondo dei casinò online? Sicuramente, una di queste ha a che fare con i social network, un elemento fondamentale e sempre più preponderante nell’ambito dei videogame e del gaming in generale, che si sta affermando con il nome di social gaming. In questo modo, amici e conoscenti possono sfidarsi e condividere i propri risultati tramite classifiche private o collettive.

Nei giovani si sta diffondendo in maniera sempre più capillare il trend delle criptovalute, dei blockchain et similia, grazie all’introduzione di nuove applicazioni come l’E-wallet, un vero e proprio portafogli elettronico. Infine, il 5G, la nuova rete di quinta generazione, dovrebbe risolvere i problemi di latenza e facilitare l’utilizzo delle nuove tecnologie, rendendo l’esperienza di gioco più fluida e realistica, per sentirsi sempre più vicini alle sale d’oltreoceano.

Salva