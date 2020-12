Aiuti imprese ex zone rosse. Accolto invito Cna di Ragusa

Dopo che, nei giorni scorsi, la Cna comunale di Vittoria aveva rivolto uno specifico sollecito alla deputazione regionale dell’area iblea per fare il punto sulle iniziative da adottare a sostegno delle microimprese operanti nelle ex Zone rosse della provincia di Ragusa (oltre a Vittoria, anche Comiso e Acate), i parlamentari all’Ars, accogliendo l’invito, parteciperanno a un appuntamento di pubblico confronto. Sabato 19 dicembre, infatti, alle 11,30, la Cna territoriale Ragusa ha promosso una videoconferenza sulla problematica dei ristori richiesti a gran voce dall’associazione di categoria per le imprese operanti nelle ex Zone rosse. L’iniziativa sarà trasmessa in diretta sulle pagine Facebook della Cna territoriale Ragusa e della Cna comunale di Vittoria “Filippo Bonetta”. Parteciperanno i deputati regionali Giorgio Assenza, Stefania Campo, Nello Dipasquale e Orazio Ragusa. Interverrà il presidente territoriale di Cna Ragusa, Giuseppe Santocono. Il confronto sarà presieduto da Rocco Candiano, presidente della Cna comunale di Vittoria. A moderare i lavori il responsabile organizzativo della Cna comunale di Vittoria, Giorgio Stracquadanio.

Salva