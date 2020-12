L’Avimecc Volley Modica pronta ad ospitare l’ostica Abba Pineto

Si torna a pensare al campo in casa Avimecc Volley Modica, è tempo di mettere da parte la vittoria contro Palmi e di concentrarsi sulla prossima sfida. Al Palarizza arriva una formazione molto attrezzata come Abba Pineto, quarta in classifica a distanza di un solo punto dalla squadra della contea.

La vittoria non è scontata e la gara va gestita con grande attenzione. Il sestetto guidato da Rosichini avrà grandi motivazioni, pronti a fare uno sgambetto alla squadra di casa e superarli in classifica. Dal canto loro, Tulone e compagni vorranno portare a casa punti utili per staccare le formazioni inseguitrici.

Sulla vittoria 0-3 ottenuta a Palmi si è espresso Battaglia, elemento importante dello scacchiere di Bua: “Secondo me la vittoria ottenuta fuori casa, a Palmi, contro una formazione costruita per fare il salto di categoria, ci dona morale e voglia di fare sempre meglio, convinti di avere le potenzialità per fare bene in questa stagione”.

Sulla sua nuova avventura modicana dice: “Mi sto trovando bene in questo gruppo, siamo tutti giovani e ben amalgamati come squadra. Con loro mi diverto sia in palestra che fuori dagli orari di allenamento. Per quanto riguarda Bua, sento che mi sta dando più fiducia. Cerco sempre di lavorare e dare il meglio per guadagnarmi la sua fiducia e spero che basterà per mettermi in mostra. In ogni caso ci rispettiamo e vedo in lui un ottimo allenatore”.

Infine, sulla sfida contro Abba Pineto: “Credo sarà una sfida difficile ma, sicuramente, alla nostra portata. Ogni partita dipende solo da noi, perchè se diamo il massimo siamo in grado di vincere con tutti. Hanno elementi di grande esperienza come Morelli, che arrivato a campionato in corso sta dando una grande mano alla squadra. Noi, tuttavia, dobbiamo pensare solo a noi stessi perchè con una grande prestazione arriva anche il risultato. Punteremo alla vittoria per staccarli in classifica e prendere una boccata d’aria”.

