Ragusa in movimento. Alberi di natali in città, più semplici no?

“Sembra che non ci sia feeling alcuno tra l’amministrazione comunale di Ragusa e le festività natalizie. Mentre tutti ricordiamo, ancora, gli spelacchi degli anni scorsi, che furono sostituiti in fretta e furia, adesso la Giunta municipale ci sorprende, è proprio il caso di dirlo, con degli alberi che avranno pure il loro significato, che saranno pure ecologici, ma che alla stragrande maggioranza dei cittadini ragusani ricordano i coni segnaletici dei lavori stradali”. La riflessione arriva dal presidente dell’associazione Ragusa in Movimento, Mario Chiavola, il quale aggiunge: “Tutto ciò ci strapperebbe pure una risata se non ci trovassimo in un momento storico particolare e se non avessimo appreso che per la realizzazione di queste meravigliose decorazioni la collettività ha dovuto pagare la somma di 22.000 euro. Ora, non voglio insegnare a nessuno il mestiere ma mi sembra che, con tutte le difficoltà che ci sono in giro, queste risorse economiche, tra l’altro con i risultati più che scadenti sotto gli occhi di tutti (a dire il vero attenuata dall’accensione notturna appena appena più passabile), si sarebbero potuti risparmiare. Ma è davvero così difficile fare le cose in economia e con la massima semplicità? Quest’anno ci sarebbe stato solo bisogno di un simbolo, un segnale di speranza. E, invece, si vanno ad aprire polemiche di cui nessuno, sinceramente, sente il bisogno”.

