Idea Liberale a Musumeci “Stop zona rossa a Vittoria”

“Chiediamo che la zona rossa a Vittoria finisca il 3 dicembre. Idea Liberale si appella al presidente della Regione affinché non proroghi ulteriormente le restrizioni per la città ipparina”. E’ quanto sottolinea il presidente dell’associazione politica, Giuseppe Scuderi, dopo avere preso atto della gravità della situazione, sul piano economico, che sta investendo la città ipparina. “In una Sicilia per fortuna diventata zona gialla – continua Scuderi – non si può continuare a strangolare ulteriormente l’economia vittoriese lasciandola ancora in rosso. Occorre una adeguata ponderazione degli interessi in campo e bisogna riconsiderare la sostenibilità per l’economia a fronte di quella che è diventata una complicata e paradossale situazione. Pertanto, invitiamo il governatore a non adottare più provvedimenti che risultano essere maggiormente restrittivi di quelli nazionali. Ne siamo tutti consapevoli. La Sicilia, purtroppo, non ha il Pil della Lombardia e non può permettersi di affamarsi ulteriormente perché, se non si mangia, non si sopravvive. Ecco perché, come Idea Liberale, esortiamo la Regione a lavorare, oltreché sul piano sanitario, anche su quello economico, pianificando e attuando fin da subito interventi per mitigare la condizione critica di famiglie e imprese prima che la disperazione esploda in rivolte e disordini sociali. Inoltre, invitiamo i commissari ad informare i cittadini se, oltre agli annunci già fatti nei giorni scorsi, si sta pensando di allestire un vero e proprio piano di sostegni per aiutare le famiglie in difficoltà e le attività commerciali alle prese con un evidente calo di fatturato che ne rischia di condizionare irrimediabilmente l’attività”.

