Controlli Covid della Polizia Locale di Modica

Modica risponde positivamente alle restrizioni anti covid. A conclusione del periodo in cui la Sicilia era posta in “zona arancione”, i controlli della polizia locale sono stati costanti. In particolare sono state controllate 711 persone, sia in transito che residenti, e solo stati contestati 13 verbali per violazione delle disposizioni imposte dal DCPM. In particolare le infrazioni hanno riguardato gente proveniente da altri Comuni, senza un giustificato motivo. 351 sono state le attività commerciali controllate con la contestazione di cinque verbali.

“I risultati confermano che Modica è parecchio attenta al rispetto delle restrizioni – spiega l’assessore alla Polizia Locale, Pietro Lorefice – . Le nostre unità sono costantemente presenti sul territorio nonostante le ristrettezze di organico, con notevoli sacrifici considerato che dal sabato alla domenica sono impiegate con cambio sul posto nella zona artigianale, dove si effettuano i tamponi. Dal lunedì al venerdì, sono utilizzate nell’area antistante al Poliambulatorio Asp di Via Resistenza Partigiana (anche qui per i tamponi). E’ un grande sforzo quello compiuto dagli agenti della Polizia Locale”.

Le pattuglie sono giornalmente impegnate anche nei controlli di gente positiva al covid o in quarantena che non viene trovata in casa dagli operatori ecologici, dal momento che i rifiuti di questi soggetti non sono conferiti con le stesse procedure di quelli normali.

