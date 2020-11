Comiso. Consegnati i lavori per il restauro cupola Annunziata

Consegnati stamani, alla ditta aggiudicataria, i lavori per il restauro estetico e funzionale della cupola della Chiesa Maria SS. Annunziata di Comiso. Presenti i responsabili della ditta Salamone di Aragona, il direttore dei lavori, i funzionari del Comune, il Sindaco della città, prof.ssa Maria Rita Schembari e il Deputato regionale, on. Giorgio Assenza.

“Questi lavori – dichiara il Presidente dei Questori all’ARS – insieme al restauro del Chiostro della Chiesa dell’Immacolata, sono il segno di una concreta opera di riqualificazione del patrimonio storico-architettonico della città. Nonostante il periodo complicato del Covid, abbiamo continuato a seguire tutte le procedure che hanno consentito la consegna oggi del cantiere. Ringraziamo gli uffici, il Presidente della Regione, on. Nello Musumeci, l’Assessore delle Infrastrutture e della Mobilità, on. Marco Falcone e il Direttore generale dell’assessorato, dott. Fulvio Bellomo per l’ennesimo atto che testimonia l’attenzione del Governo regionale per la città di Comiso e il territorio ibleo”.

Salva