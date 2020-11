Un vittoriese guida gli scienziati di Moderna: “Nostro vaccino efficace anche per over 65”

Quali sono i risultati principali? “Abbiamo testato il prodotto su una platea di 30 mila volontari che riflette la composizione della società americana, sia per età che per etnie: giovani, anziani, bianchi, afroamericani, latinos. Richiamo l’attenzione su un particolare molto importante: il 42% del campione è composto da persone ad alto rischio. Nel dettaglio, il 25% è formato da over 65 e il 17% da individui con malattie o fattori di rischio, come diabete, obesità eccetera. Quindicimila hanno ricevuto il placebo, una sostanza innocua, gli altri il vaccino. Ebbene abbiamo verificato che il vaccino è efficace nello stesso modo per tutti, anche per gli ultra settantenni , cioè il segmento della popolazione di solito più refrattario ai vaccini”. Su 30 mila volontari, 95 si sono ammalati di Covid-19 . Di questi, 90 avevano ricevuto il placebo.