Reset. Mancato ritiro indifferenziato. Ancora degrado a Vittoria

“Ancora degrado dovuto al mancato ritiro dell’indifferenziata. Ci segnalano alcuni casi, in città, in cui si registrano accumuli di immondizia in prossimità di attività commerciali in cui si somministrano alimenti. Accade, ad esempio, all’incrocio tra via Garibaldi e via Di Modica. Chiediamo l’immediato intervento della direzione Ecologia e Ambiente del Comune per eliminare questo impatto negativo, con riferimento all’igiene ambientale, che la collettività è costretta a subire”. E’ il senso della denuncia proveniente dall’associazione Reset Vittoria dopo le segnalazioni degli operatori commerciali che si sono dovuti confrontare con un disagio non da poco. “La questione è sempre la stessa – afferma il segretario dell’associazione, Alessandro Mugnas – e cioè l’impossibilità di conferire questa tipologia di rifiuti. Perché l’immondizia non è stata ritirata? Che problemi ci sono? Perché passano i giorni senza che nessuno intervenga pur a fronte delle numerose richieste provenienti dagli utenti che si dicono fortemente penalizzati da questa condizione? Sollecitiamo, quindi, la risoluzione di una problematica da non trascurare. Servono autorevoli interventi per far sì che Vittoria non debba fare i conti pure con un supplemento di degrado riguardante il mancato ritiro dell’immondizia oltre a tutte le altre problematiche che la stanno interessando in questo periodo. A parte quelle già segnalate, sembra ci siano altre zone della città in cui problemi simili si creano. E’ dunque indispensabile che possa essere predisposto un programma strategico che elimini sul nascere ogni potenziale disagio igienico che si può venire a creare. E’ una questione molto seria che va affrontata di petto da chi di competenza”.

