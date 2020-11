Ragusa.Ordinanza per includere aree con divieto di stazionamento

Con nuova ordinanza sindacale del Sindaco di Ragusa, si dispone di integrare tutti i giorni il divieto di stazionamento dalle ore 16 alle ore 22, fermo restando la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private, includendo in aggiunta a quelle indicate nella precedente ordinanza n. 1950 del 12/11/2020, anche le seguenti aree:

1. Piazza Dr. Solarino (ex distretto militare) – Ragusa Ibla;

2. Piazza Repubblica – Ragua Ibla;

3. Giardini Iblei – Ragusa Ibla;

4. Piazza G.B. Hodierna

5. Piazza G.B. Marini (area antistante plesso scolastico) – Ragusa Ibla;

6. Via V.E. Orlando (slargo antistante l’ingresso del plesso scolastico F. Crispi) e via Bers. Tumino (slargo sottostante);

7. Via Stiela (compresi i portici);

8. Villetta via Stiela;

9. Via Germania – zona antistante pizzeria “Boomerang”;

10. Piazzetta via Africa (tratto iniziale sulla sinistra);

11. Piazza SS. Salvatore;

12. Piazzetta adiacente via Giovanni Paolo II (sottostante “City”);

13. Piazzetta tra le vie Sen. Anfuso e Avogadro;

14. Via A. Milito (piazzetta/slargo sosta);

Con detta ordinanza altresì si ordina di integrare il divieto di stazionamento valido nei giorni di venerdì, sabato e domenica, dalle ore 05:00 alle ore 22, fermo restando la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private, includendo in aggiunta a quelle indicate nell’ordinanza n.1950 del 12/11/2020, anche le seguenti aree:

15. Lungomare Mediterraneo;

16. Lungomare A. Doria (tratto piazza Duca degli Abruzzi – piazza Malta);

17. Piazza Dogana;

18. Via Tindari;

19. Via Venezia

20. Piazza Malta;

