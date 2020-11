Chiavola (PD): Sopralluogo al mercato del mercoledi a Ragusa

“Ho effettuato, questa mattina, un sopralluogo al mercato del mercoledì di contrada Selvaggio. Devo fare i miei complimenti agli operatori presenti all’interno ma anche agli avventori che rispettano le regole e cercano di evitare ogni occasione di assembramento”. A dirlo è il capogruppo del Pd di Ragusa al Consiglio comunale, Mario Chiavola. “Allo stesso tempo – continua – non ho potuto fare a meno di notare come, all’ingresso e comunque nelle aree non riservate, sia consistente la presenza di presunti ambulanti abusivi che, oltre a creare concorrenza sleale perché non rispettano le regole, determinano situazioni potenzialmente pericolose sul fronte dei contagi. In più, sempre all’interno, mancano le strisce di delimitazione per i vari stalli. Le stesse devono essersi sbiadite con il tempo ed è indispensabile che possano essere rifatte in tempi brevi. Ecco perché chiediamo all’Amministrazione comunale regole certe e più controlli. Invero, i controlli da parte della polizia locale sino a un certo punto della mattinata ci sono. Dopo, parlo almeno dell’esperienza odierna, l’attenzione viene meno per cui chi non ha i requisiti per potere rimanere nell’orbita dell’area mercatale, lo fa tranquillamente. Comprendiamo anche il momento non semplice per la polizia locale. Ma considerata la delicata situazione che stiamo vivendo, invito l’amministrazione comunale a una maggiore attenzione sulla questione”.

