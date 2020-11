Ciclismo. Multicar e Junior Team D’Aniello in società plurima

Grande entusiasmo in casa dell’Asd Multicar Amarù che prepara con sempre maggiore intensità la stagione 2021. Il sodalizio ipparino, infatti, ha formalizzato l’accordo con il “Junior team D’Aniello Cycling wear”, proveniente dalla Campania, per la costituzione di una società plurima. La “Equipe Sicilia – Team D’Aniello” dei presidenti Carmelo Cilia, coadiuvato dal vice Giuseppe Massaro, e Paolo D’Aniello sarà ai nastri di partenza delle più prestigiose gare nazionali e internazionali con una squadra formata da 12 atleti juniores. Alla guida tecnica il direttore sportivo Ugo D’Onofrio coadiuvato dai diesse Giovanni Romano e Antonio Liquori. Il roster sarà formato dai seguenti atleti: Giuseppe Barbagallo, Salvo Branchina, Simone Ciaramidaro, Vincenzo D’Aniello, Ivan Kalmikov, Lorenzo Ragusa, David Rosioru, Giampiero Ventrucci, tutti primo anno; Nicolò Stissi, Vittorio Talento, secondo anno. A questi dieci atleti se ne aggiungeranno altri due per completare l’organico di dodici elementi così come la società si è prefissata. “E’ davvero – commenta il presidente Cilia – un gran bel passo in avanti quello che stiamo compiendo in accordo, tra l’altro, con una società che non ha bisogno di presentazioni e che ha già avuto modo di dimostrare, qualora fosse necessario, la stessa dedizione per questo sport così come, negli anni, abbiamo sempre fatto noi. Ci sono tante novità in programma e, soprattutto, siamo molto ansiosi di misurarci con un panorama composto di gare di un certo livello. Vogliamo raggiungere traguardi prestigiosi e per farlo è necessario andare avanti con la stessa determinazione e tenacia di sempre. Un ringraziamento è d’obbligo nei confronti del nostro patron Riccardo Amarù che ha spinto per la creazione di questa plurima che ci consente di gettare basi molto importanti nell’ambito dei campionati giovanili nel contesto dei quali ci proponiamo con sempre maggiore volontà di emergere”.

